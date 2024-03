Mitos y realidades: ¿Qué tanto conoce del dengue?

13 de marzo de 2024, 8:30 AM

El dengue  fue detectado por primera vez en Costa Rica en 1988, y pese a los esfuerzos que se han realizado por compartir e informar sobre la enfermedad transmitida por el mosquito aedes aegypti, 36 años después del primer caso, aún quedan muchas dudas sobre el padecimiento. Según expertos en el área, 2024 podría ser el año que más ha registrado casos de dengue, por lo que pone en una situación de alerta no solo al sector Salud, sino también a la población costarricense.

Teletica.com investigó e hizo un repaso de mitos y realidades de esta enfermedad. ¿El clima frío protege del dengue? El clima frío no mata al mosquito transmisor del dengue, por lo que se trata de un mito . Lo que sí es cierto, según el especialista del Ministerio de Salud, el doctor Roberto Castro Cordoba, es que el insecto es característico de zonas cálidas, por lo que es común que infecte en estas áreas.

"En este momento en varias de las zonas de San Carlos y Limón, llueve con más frecuencia, entonces eso hace que haya más criaderos; situación que en otras partes del país no ocurre tanto, lo cual hace que estas zonas frías se conviertan en un riesgo”, finalizó Castro.

“En zonas frías no hay tanta presencia de estos insectos, pero recordemos una particularidad de los lugares fríos, que tiende a ayudar más incluso que en las zonas cálidas, como lo son las lluvias.

El dengue no se elimina por completo con la fumigación, únicamente se mueren aquellos insectos que ya están en su etapa adulta, pero todo lo que son huevecillos (que están en los criaderos en agua empozadas) siguen con vida; por lo que se trata de un mito.

Por ello, los especialistas afirman que la fumigación no es la clave, si no la eliminación de los criaderos; y que esta primera acción puede servir para fortalecer la seguridad contra la enfermedad, pero no como única medida.