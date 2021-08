Ministro Salas pide a empleadores mantener el teletrabajo

El ministro de Salud, Daniel Salas, pide a los empleadores mantener el teletrabajo.



El jerarca hizo la solicitud debido al riesgo que sigue representando el COVID-19. Además, aclara que el país todavía no ha alcanzado la inmunidad de rebaño.

"Yo insto, desde mi posición, a todos los empresarios, administradores y responsables de Recursos Humanos para que, por favor, maximicen el teletrabajo (...) Todavía no tenemos inmunidad de rebaño. Estamos avanzando a un ritmo de vacunación en los meses anteriores, pero no hemos llegado a la deseada inmunidad de rebaño. Eso no nos puede dar una licencia para actuar como antes, todavía no", comentó Salas en conferencia de prensa.

Este viernes, el ministro hizo ese llamado porque, según dice, se ha visto el incremento de carros en las calles, un comportamiento parecido a los tiempos prepandemia.



"Tratemos de organizarnos para que no exista tanta movilidad y desplazamiento porque eso favorece los contagios", dijo el jerarca de Salud.

Salas mencionó que las personas no pueden comparar tener una dosis con tener dos dosis anticovid, o bien tener dos dosis (15 días después) con la inmunidad de rebaño.

"S on cosas muy diferentes. La inmunidad de rebaño hace un balance y cuando ya tenemos la mayor parte de la población vacunada, hace que tengamos una probabilidad de que el sistema de salud de desahogue y no esté colapsado", agregó.

Finalmente, el ministro llamó la atención a la ciudadanía porque, al tener la variante Delta del coronavirus en el país, hay que seguir aplicando los protocolos sanitarios de forma estricta.