Ministro “está mintiendo y desvalorizando”, dice director de Academia de Guardacostas

Edson Rodríguez, director de la Academia Nacional de Guardacostas desde 2019, se refirió por primera vez al polémico traslado de ese centro de capacitación de Quepos a Pococí, una decisión que fue cuestionada desde la Asamblea Legislativa y ahora elevada a la Procuraduría de la Ética Pública.

Según Rodríguez, quien tiene 28 años de ser guardacostas, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, “miente y desvaloriza” el tema.

El pasado 22 de setiembre en el programa Estado Nacional de Teletica, frente a las críticas de la diputada frenteamplista Sofía Guillén, Zamora defendió el cambio como una manera de que la Academia Nacional de Policía “redirija el proceso de formación”, ya que, según él, “tenía más de dos años de no haber cursos, no tiene ni siquiera el pénsum académico desarrollado”.

“Su nivel de abandono era total y notorio”, concluyó Zamora en ese momento.

Rodríguez dio su versión, este lunes, en la edición meridiana de Telenoticias (ver video adjunto).

“Duele, duele escuchar esas palabras del máximo jerarca del Ministerio de Seguridad Pública porque está desvalorizando y mintiendo con respecto a lo de la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas.

“¿Por qué digo que desvalorizando? Porque nosotros, a pesar de dedicarnos a la parte académica, somos policías. Yo no puedo decir en carretera: ‘No voy a intervenir en un delito que se está cometiendo, un robo, un asalto, o en una violación que se esté dando; no, no puedo intervenir porque soy de la Academia de Guardacostas’. No, no señor, yo soy policía y también mis oficiales, somos policías, que intervenimos tanto en tierra, en mar, en agua, en cualquier lado. Orgullosamente, somos policías. Entonces, me duele escuchar esas palabras del máximo jerarca de nosotros”, expresó el director.