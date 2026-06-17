Ministro denuncia a fiscal general y 33 subalternos por supuesto incumplimiento de deberes

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, denunció al fiscal general, Carlo Díaz, y a 33 subalternos suyos por presunto incumplimiento de deberes en el manejo de casos de aparentes intentos de ingreso de objetos prohibidos a centros penitenciarios.

La gestión fue presentada la mañana de este miércoles por el propio jerarca, durante una visita que hizo a la sede central del Ministerio Público en San José.

Al respecto, el jefe del órgano acusador manifestó que no conoce el contenido de la denuncia, pues la misma fue recibida por una fiscala adjunta.

"Es que la gente ya está cansada, la gente ya está harta de que se sigan girando órdenes a lo interno de los centros penales para que cometan sicariatos, para que sigan cometiendo robos, para que sigan operando bandas criminales, para que sigan estafando gente. Eso es parte de la política desde mi toma de posesión como ministro de Justicia y de las directrices y la línea que me generó la presidenta de la República (Laura Fernández), a quien yo tengo que obedecerle", explicó el ministro.

La denuncia del ministro versa sobre una supuesta decisión de los funcionarios de tramitar por vía administrativa "decenas de casos" relacionados con intentos de ingresar celulares y otros dispositivos electrónicos a cárceles. Eso a pesar de que, desde el 30 de abril de 2025, el Código Penal establece en su artículo 257 una pena de entre dos y cuatro años de prisión a quien procure por cualquier medio introducir aparatos a los centros penales.

Aguilar abogó porque su gestión "avance de manera objetiva".

En cambio, Díaz garantizó que la institución que dirige actuará en apego al mencionado principio, pues es el que rige al Ministerio Público.