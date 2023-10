Ministro de Turismo sobre feria: ‘Estamos ante un evento nunca antes visto en el país’

“Queremos que los costarricenses vuelvan sus ojos más al turismo nacional, estamos con tarifas especiales para los costarricenses. El tema del turismo nacional o turismo doméstico no es un tema menor, el turismo nacional es lo que prepara a los destinos para recibir turismo internacional, no es cierto que un destino empieza siendo atractivo para el turismo internacional si no ha pasado primero por una etapa del turismo nacional.

“Todo es gratis, les estamos poniendo todo en las manos para que tengan el fin de semana ideal. Tenemos un área del país muy consolidada turísticamente hablando, pero tenemos otra área del país con atractivos espectaculares que todavía no son conocidos ni por nacionales, ni por turismo internacional, toda esa zona de la costa caribeña, toda esa zona del sur de país tiene un potencial enorme y nosotros estamos convencidos de que si hacemos un esfuerzo como el de la Zona Sur y la Zona Norte, estamos haciendo una gran actividad que en el futuro va a entablar esas zonas al resto del país, turísticamente hablando”, acotó el jerarca de turismo.