Ministro de Turismo: Estudios indican que la criminalidad aún no afecta el turismo

30 de septiembre de 2023, 8:20 AM

De acuerdo con el ministro, el primer estudio se hizo en clientes potenciales en Estados Unidos, tras dos publicaciones en The Washington Post y New York Post que hablaban sobre la criminalidad en Costa Rica. El segundo estudio se hizo en Europa debido a una publicación del diario El País que también iba en esa línea.

El resultado arrojó que no existe afectación por el contexto de inseguridad del país y que la percepción de inseguridad que había en 2018 es exactamente la misma que se registra ahora en 2023.

“Mi percepción es que el mundo se acostumbró a los temas de inseguridad. Es muy triste decir lo que voy a decir; en los Estados Unidos vemos a menudo que hay tiroteos en centros comerciales, tiroteos en escuelas, tiroteos en colegios. Entonces, aparentemente, y esto no lo digo como tesis, sino como hipótesis, es que en la mente del norteamericano ese tipo de situaciones que ocurren en su suelo no son más graves fuera del territorio norteamericano. Lo mismo en Europa,” aseveró Rodríguez.

El jerarca comentó que, si se diera una escalada aún mayor, no podría afirmar que no pueda haber afectación. Sin embargo, al día de hoy, y de acuerdo con dos estudios, la afectación es mínima, por no decir cero.