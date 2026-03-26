Ministro de Seguridad defiende acuerdo con EE. UU. para recibir migrantes deportados

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, defendió el memorando suscrito con Estados Unidos para recibir hasta 25 migrantes deportados por semana, asegurando que se trata de un acto de apoyo recíproco y de carácter humanitario.

Zamora señaló que Costa Rica busca colaborar con el país norteamericano en la gestión migratoria, dentro de un contexto de cooperación bilateral.

Además, confirmó que en los próximos días se realizarán reuniones con autoridades de Estados Unidos y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el fin de definir aspectos clave como la logística y la implementación del acuerdo.

​