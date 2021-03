Ministro de Salud admite que lo tentaron a participar en la venidera campaña electoral

El ministro de Salud, Daniel Salas, confirmó este viernes que fue tentado a participar en la venidera campaña electoral.



“Es cierto, pero no lo tengo en mi meta pronta. Creo que lo que me veo más es desenvolviéndome más en el tema de salud, tratando de hacer más experiencia en epidemiología, en gerencia de salud. Lo que siempre he dicho es que mientras pueda desafiar el estatus quo para encontrar mejora de calidad y que pueda trabajar tranquilo ahí voy a estar contento”, dijo.