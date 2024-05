Ministro de Justicia despide a ocho policías por agresión contra privado de libertad

El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, despidió a ocho oficiales de la Policía Penitenciaria por la agresión que uno de estos perpetró en contra de un privado de libertad del Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, en Pérez Zeledón.



Así se desprende de la resolución ministerial RMJP-0784-11-2023, emitida el 15 de noviembre de 2023 y que quedó en firme el 18 de abril de 2024, así como la RMJP-0244-04-2024, en la que el jerarca rechazó un recurso de reposición interpuesto por uno de los funcionarios cesados.

Teletica.com tuvo acceso a ambas determinaciones y la veracidad de la segunda fue confirmada por el propio titular, en respuesta a una consulta remitida a través de su oficina de prensa.

Los hechos que dieron pie al cese de los funcionarios tuvieron lugar el 19 de febrero de 2022, mientras prevalecía el Protocolo para la Visita General en Centros Penitenciarios, emitido en el marco del estado de emergencia nacional por el COVID-19. Entre otros aspectos, aquella guía prohibía el acercamiento físico y el desprendimiento de la mascarilla entre los privados y sus visitantes.

Aquel día, uno de los reos de apellido Rosales se quitó el cubrebocas para besar a su pareja sentimental durante una visita, razón por la cual, de inmediato, se sacó a la visitante, al tiempo que el recluso fue esposado y trasladado al módulo E-2.

Sin embargo, previo a su ingreso, un agente solicitó que aquel ingreso no se llevara a cabo hasta la llegada del entonces suboficial coordinador de servicio. Por lo anterior, se le llevó al privado al locutorio para la atención de abogados.

Una vez que Rosales fue transportado hasta la oficina, fue agredido en varias ocasiones por un agente, aun cuando varios oficiales se mantenían al lado del locutorio; detalla el desglose de hechos probados de la resolución.

No obstante, los ahora exservidores informaron en el oficio SUB-CAI-AB-00293-2022, al director del Antonio Bastida de Paz, Greivin Ruíz, que fue el reo quien "de forma alterada" empezó a reclamar por qué le impondría una medida cautelar y, luego de que se le explicara el protocolo, este indicó que estaba "como loco" y procedió a "golpearse con sus puños".

Por lo anterior, dos oficiales—reza el documento— lo sujetaron de los brazos para evitar que se autoagrediera, pero este optó entonces por golpearse la cabeza contra la pared. Fue hasta entonces cuando se le ingresó al locutorio, para que se controlara y luego se le pudiese llevar a su pabellón.

El hecho, sin embargo, fue grabado por las cámaras del penal.

"Pese a que fue informado que, ubicaron al recluso para controlarlo mejor porque se estaba agrediendo, lo consignado en este informe en razón de lo que se desprende de los referidos videos, es falso, ya que el recluso Rosales no se encontraba auto agrediéndose, por lo tanto, no era necesario que los funcionarios Ortiz y Bartels lo ubicaran ahí para contenerlo", agrega.

Asimismo, se tiene que de las cámaras se logra apreciar por una ventana que dos personas se movían en el locutorio, mientras el esposado levantaba las manos en un intento por protegerse. También se observa como un oficial le sujeta las manos, para que otro lo golpeara en el rostro y para que tomara la cabeza del privado y la golpeara contra la pared.

En determinado momento, Bartels abandona la oficina, pero lel problema persiste. Avanzados los minutos de la grabación, se ve el momento en el que el recluso sale molesto, mientras discute únicamente con Ortiz.

"Es hasta este punto donde el recluso se nota alterado, pero no antes de las agresiones sufridas, como se intentó hacer ver en el oficio SUP-CAI-AB-00293-2022, pretendiendo inducir a error a esta administración, consignando un evento diferente a lo realmente acontecido", resalta la resolución.

Los videos dieron pie a que el ministro diera credibilidad total al denunciante, aun cuando de sus relatos disponibles en el expediente administrativo se tiene que reconoció que en ocasiones mentía y se autoagredía para ser sacado de la cárcel y ser trasladado a urgencias.

Se abona que el único que "tuvo la valentía de intervenir y hacerle ver a Ortiz la acción en que estaba incurriendo", fue un oficial de apellido Rojas, quien para entonces estaba destacado en el módulo E-2.

Concluyó Campos, tal cual lo hicieron el Consejo Personal de la Policía Penitenciaria y el órgano director del procedimento, que no existe una sola prueba que acredite que el reo se agrediera a sí mismo o que haya sido sujetado por oficiales para evitar que se autoagrediera, como lo alegaron los funcionarios en su oficio.



A pesar de todo lo anterior, el ministro dedició también despedir a los servidores que no participaron de la agresión, pero que no denunciaron lo sucedido; aunque el propio órgano director del proceso administrativo recomendó que fueran suspendidos por un mes sin goce de salario.

Consultado sobre este particular por Teletica.com, el ministro explicó: "Legalmente tenía la opción de apartarme de la recomendación, pero queda claro que el órgano director y mi persona coincidimos en que se estaba en presencia de una falta, si no, no habría existido recomendación de sanción".