Ministro autoriza que si sobran vacunas se usen en personas sin factores de riesgo

El ministro de Salud Daniel Salas autorizó usar las vacunas contra la COVID-19 en personas sin factores de riesgo siempre y cuando sobren, esto con tal de no perderlas.



Salas, considera que si en algún centro de vacunación las personas convocadas para aplicarle la dosis no se presentan por cualquier motivo lo recomendable es utilizarla para no desperdiciarla.

“No hay que malentender esto y no es que se programa de una vez aplicar la vacunación abierta sino más bien es aprovechar lo que está programado y cuando ya fallan los mecanismos de que no llegan las personas por lo que sea, se autoriza la aplicación de la vacuna”, dijo Salas.

La versión cuatro del manual al que se refiere el Ministro de Salud indica lo siguiente:

"Si por alguna razón al momento de iniciar las aplicaciones de segundas dosis, alguna no se puede aplicar (porque no acude a la cita, porque desarrolló COVID-19, porque desarrolló ESAVI graves en la primera aplicación y el criterio médico indica que no se le aplique, no se presentó, etc.), la misma se debe de aplicar en alguna otra persona de segunda dosis del día siguiente".