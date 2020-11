Ministro advierte que segunda ola de COVID-19 podría frenar regreso a clases

El ministro de Salud, Daniel Salas, advirtió que la segunda ola pandémica de COVID-19 podría frenar el regreso a clases presenciales en el 2021.

Salas confirmó, durante una entrevista con Teletica.com, que este escenario podría llegar en pocas semanas.

En caso de que esto ocurra y se acerque el colapso de los servicios de salud, la idea quedaría totalmente descartada.

“Si tenemos un riesgo inminente del colapso de sistema de salud o si ya está colapsado es claro que no va a haber clases presenciales; pero si la condición epidemiológica lo permite, si tenemos cifras que permiten retomar esa presencialidad, lo vamos a hacer pero de manera progresiva, de manera dual, posiblemente siempre vaya a persistir la virtualidad combinada con la presencialidad en muchos de los recintos escolares”, indicó Salas.

El Ministerio de Salud tiene clara la repercusión social y afectación que esto conlleva; sin embargo, también toman en cuenta el daño a la salud pública.

"Lo cierto es que la segunda ola posiblemente va a ocurrir, no hay forma del todo de evitar que ocurra", añadió Salas.

El jerarca dejó clara su intención de trazar una ruta para 2021 con protocolos en las aulas, con menos concentración de estudiantes, ventilación adecuada, uso de mascarillas y la dualidad.

Educación privada

Estas no son tan buenas noticias para el sector educación. La Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP) insiste en el regreso a clases presenciales de la mano con la virtualidad.

Tienen claro que la pandemia es prioridad, pero aseguran que no entienden algunas contradicciones del Ministerio de Salud.

“Si hay un pico epidemiológico, los bares van a tener que cerrar un tiempo e imagino que se restringe el ingreso de turistas, me imagino que hay muchas otras actividades que van a tener que revertir la ampliación de medidas, pero no podemos seguir diciendo viene un pico epidemiológico y educación no regresa”, indicó Beatriz Ramírez, vicepresidenta de ACEP.