Ministra Karla Alemán realiza fuerte llamado a los aficionados previo a las semifinales

El Ministerio del Deporte realizó este domingo un fuerte llamado a los aficionados para que respeten los protocolos sanitarios, de lo contrario, podría darse la suspensión de los partidos por las semifinales del Clausura 2021.



Las autoridades no quieren que se vuelvan a presentar imágenes como las de este sábado por la noche en Puntarenas, donde la aglomeración de aficionados obligo a la suspensión de la final de la Liga de Ascenso por parte del Ministerio de Salud.

“Hay gente que no lo toma con seriedad, como si no existiera una emergencia y los hospitales no estuvieran saturados. Seamos solidarios por favor, queremos hacer un fuerte llamado a la afición de los equipos a ver, escuchar y disfrutar los encuentros con quienes convivimos desde los hogares”, reiteró la ministra del Deporte, Karla Alemán.

Partido por la final de la Liga de Ascenso entre Puntarenas y Guanacasteca fue suspendido por determinación del Ministerio de Salud.

​Para el control de las calles aledañas a los estadios de fútbol, este domingo en el Ricardo Saprissa y mañana lunes en el ‘Fello’ Meza, la Fuerza Pública, Policía de Tránsito, municipalidades y las gerencias deportivas demarcarán un perímetro para evitar tumultos.

El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, también exhortó a los seguidores a no poner en riesgo la situación sanitaria del país debido al COVID-19.

“Hoy el futbol más que nunca necesita de todos: la dirigencia, los equipos, pero especialmente los aficionados. No vamos a poder jugar los partidos finales de las Ligas sino pasamos con nota 10 y ese 10 lo ponen los seguidores de los equipos, que no pueden generar manifestaciones ni reuniones en ningún lugar bajo el pretexto del fútbol”, sentenció.

La primera semifinal entre Saprissa y Alajuelense está programada para este domingo a las 9:30 p. m en Tibás, mientras que el duelo entre Herediano y Santos quedó para este lunes a las 9 p. m. en el ‘Fello’ Meza.