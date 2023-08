Ministra de Educación pedirá a Consejo Superior modificar valor de pruebas estandarizadas

"Hemos prestado atención a las diversas manifestaciones estudiantiles y entendemos sus preocupaciones; sí hacemos un llamado a que usen el diálogo como primera opción de coordinación y que no se dejen manipular por quienes tienen otros intereses. Siempre hemos estado abiertos al diálogo, así que no hay ninguna justificación para bloquear calles y afectar con ello a personas que no merecen ser perjudicadas", indicó Müller en la grabación.