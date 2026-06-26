Ministerio de Salud atiende incremento de casos de dengue en Orotina

El Ministerio de Salud confirmó un aumento de casos de dengue en el cantón de Orotina y activó el Comité Local de Emergencias para coordinar acciones interinstitucionales.

Entre las medidas implementadas se realizan fumigaciones casa por casa con el objetivo de frenar la transmisión del virus en la zona.

Los médicos también instan a la población a mantenerse vigilante ante los síntomas y acudir de inmediato a un centro médico en caso de presentar signos de alarma como vómitos persistentes o dolor abdominal.

Las autoridades recalcan que la prevención es clave y piden a los vecinos eliminar criaderos de mosquitos en patios y viviendas para reducir el riesgo de contagio.