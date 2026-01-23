Ministerio de Salud advierte riesgos por uso de duchas vaginales

Las autoridades recordaron que la vagina cuenta con un sistema propio de autolimpieza, por lo que no requiere la aplicación interna de productos para su higiene. Por el contrario, el uso de duchas vaginales puede generar más daños que beneficios.



Salud insistió en que la promoción de estos artículos como indispensables para eliminar olores o mejorar la higiene íntima induce a prácticas incorrectas que afectan la salud sexual y reproductiva. Además, advirtió que ningún producto de uso vaginal debe utilizarse sin la orientación de un profesional, especialmente en mujeres embarazadas, adolescentes o personas con antecedentes de infecciones ginecológicas.



Asimismo, recalcó que síntomas como flujo anormal, mal olor, ardor o picazón no deben tratarse con duchas vaginales, sino mediante valoración médica para identificar la causa real y establecer el tratamiento adecuado.



Entre las principales recomendaciones, las autoridades instan a no utilizar duchas vaginales como parte de la higiene cotidiana, evitar la automedicación y consultar siempre a personal de salud ante cualquier molestia.

En caso de identificar la promoción engañosa de estos productos con fines terapéuticos o preventivos sin sustento sanitario, denuncie ante el Ministerio de Salud al correo: [email protected].