Ministerio de Salud advierte riesgos por uso de duchas vaginales
Las autoridades señalan que estos productos no son necesarios para la higiene íntima y pueden tener efectos negativos en quien los utiliza.
El Ministerio de Salud emitió una alerta a la población sobre el uso de duchas vaginales, debido a los múltiples efectos negativos que pueden generar en la salud femenina, pese a que son promocionadas como productos de limpieza, desodorizantes o reguladores del pH.
Según la institución, las duchas vaginales implican la introducción de líquidos dentro de la vagina, los cuales pueden contener sustancias como agua, vinagre, antisépticos, fragancias u otros químicos. Estos componentes alteran el equilibrio natural de la flora vaginal y debilitan los mecanismos de defensa del organismo.
Diversos estudios científicos han vinculado esta práctica con un aumento en el riesgo de infecciones vaginales recurrentes, enfermedad inflamatoria pélvica, infecciones de transmisión sexual, irritación, desequilibrios del pH e incluso dificultades para concebir.
Las autoridades recordaron que la vagina cuenta con un sistema propio de autolimpieza, por lo que no requiere la aplicación interna de productos para su higiene. Por el contrario, el uso de duchas vaginales puede generar más daños que beneficios.
Salud insistió en que la promoción de estos artículos como indispensables para eliminar olores o mejorar la higiene íntima induce a prácticas incorrectas que afectan la salud sexual y reproductiva. Además, advirtió que ningún producto de uso vaginal debe utilizarse sin la orientación de un profesional, especialmente en mujeres embarazadas, adolescentes o personas con antecedentes de infecciones ginecológicas.
Asimismo, recalcó que síntomas como flujo anormal, mal olor, ardor o picazón no deben tratarse con duchas vaginales, sino mediante valoración médica para identificar la causa real y establecer el tratamiento adecuado.
Entre las principales recomendaciones, las autoridades instan a no utilizar duchas vaginales como parte de la higiene cotidiana, evitar la automedicación y consultar siempre a personal de salud ante cualquier molestia.
En caso de identificar la promoción engañosa de estos productos con fines terapéuticos o preventivos sin sustento sanitario, denuncie ante el Ministerio de Salud al correo: [email protected].