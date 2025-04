Ministerio de Salud aclara por qué se cancelaron conciertos de “Semana U” en UCR

Lo que prometía ser una tarde llena de música y celebración en la Universidad de Costa Rica (UCR) terminó en molestia e incertidumbre. Los conciertos programados como parte de la Semana Universitaria del miércoles, jueves y viernes fueron cancelados de forma inesperada, luego de que el Ministerio de Salud rechazara la solicitud del permiso sanitario por haber sido presentada fuera de tiempo.

La medida provocó que se ordenara desmontar la tarima instalada en el parqueo de la Facultad de Ciencias Económicas. Las actividades musicales quedaron suspendidas, pese a que ya se encontraban listos los equipos, toldos y personal de seguridad.



Los artistas que iban a presentarse eran Armando Infante (3:40 p. m.), Los Hicsos (4:40 p. m.), Elena Umaña (6:20 p. m.) y Sonámbulo (8:00 p. m.). Pero antes de que iniciara el primer show, la cancelación fue informada a quienes llegaban para “guardar campo”. En pocos minutos, el ambiente festivo desapareció y el espacio quedó desolado.

​“Tengan la decencia de renunciar y acepten que se les quedó alto el puesto. Sus propuestas ni una se ha cumplido, los baños cierran a la misma hora, los buses siguen teniendo el mismo horario, la página de ematrícula es la misma, hasta el día de hoy no he visto ninguna feria del agricultor, el FEES está peor, nunca antes las becas habían estado tan bajas… Ahora con esto de Semana U fue la gota que regó el vaso. Le quedaron mal a todos los estudiantes y no estudiantes que vienen por los conciertos. Alto tan sencillo como un permiso se debe estar tramitando un mes antes, no tres días antes", explicó en un posteo de Facebook el estudiante Óscar Bolaños Bonilla.