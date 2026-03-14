Ministerio de Cultura aún no encuentra molde de pieza dañada de monumento a León Cortés

A poco más de una semana del accidente que dañó una de las piezas del monumento a León Cortés, el Ministerio de Cultura informó que todavía no ha localizado el molde necesario para su restitución.

Ante esta situación, la institución no tiene otra alternativa que iniciar un proceso de licitación con el Icoder, a fin de que una empresa especializada se encargue de la reparación.

La investigación sobre la obra tampoco ha permitido determinar, hasta el momento, un monto económico por los daños ocasionados.

El Ministerio presentó la denuncia correspondiente para que el conductor responsable del accidente asuma los costos. Sin embargo, mientras el caso se judicializa, será el Estado quien deba cubrir la restitución de la pieza dañada.