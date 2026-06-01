Miles de vecinos de San José estarán sin agua durante 12 horas por trabajos del AyA

Más de 315.000 habitantes de distintos sectores de San José y Tibás enfrentarán una suspensión temporal del servicio de agua potable el próximo jueves 4 de junio, informó el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).



La interrupción se extenderá de 8 a. m. a 8 p. m. y responde a trabajos programados en los pozos de La Valencia. Las labores forman parte de un plan para fortalecer la operación del sistema de abastecimiento que atiende a comunidades de la Gran Área Metropolitana.



Entre las zonas afectadas se encuentran amplios sectores de La Uruca, Merced, Hospital, Mata Redonda, Hatillo y Pavas, así como la comunidad de León XIII, en Tibás.



En La Uruca se verán afectados barrios como La Carpio, Electriona, Robledal, Los Gobernantes, Jardines de la Autopista, La Arboleda, María Auxiliadora y San Vicente. También estarán incluidos el Hospital México, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Dirección General de Migración y Extranjería, así como varios hoteles y centros residenciales.



En el distrito Merced, la suspensión alcanzará comunidades como Barrio México, Claret, Pitahaya, Mantica, Juárez, Juan Santamaría y Coca Cola, además de varios condominios y centros educativos.



Los vecinos de Cristo Rey, Barrio Cuba, San Bosco, Paseo Colón, Corazón de Jesús y otros sectores del distrito Hospital también permanecerán sin servicio durante la jornada.



En Mata Redonda, los trabajos afectarán zonas como Sabana Norte, Sabana Sur, Las Américas, La Salle, Loma Linda, Roma, Niza, Balcón Verde y Nosara.



Por su parte, en Hatillo se quedarán sin agua los ocho Hatillos, Sagrada Familia, Reina de los Ángeles, Colonia 15 de Setiembre, Belgrano, Monseñor Arrieta y Tres Marías, entre otras comunidades.



En Pavas, la suspensión impactará sectores de Rohrmoser, Nunciatura, Plaza Mayor, Jardines de Rohrmoser, Santa Catalina, Geroma, Britania, Asunción y las inmediaciones del Aeropuerto Tobías Bolaños.



Mientras tanto, en León XIII se verán afectados barrios como Siglo XXI, Nuevos Horizontes, La Esperanza, El Progreso, Doña Fabiola y Las Gradas.



El AyA indicó que, una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento del servicio será gradual. La recuperación del suministro dependerá de la ubicación y las condiciones topográficas de cada comunidad.



Según la institución, las mejoras permitirán optimizar el control del abastecimiento, fortalecer la infraestructura y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de agua potable en el futuro.





