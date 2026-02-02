“Miles de plazas” en el MEP saldrán a concurso este año, anuncia ministro

Un concurso masivo por plazas en el Ministerio de Educación Pública (MEP) se llevará a cabo este año.

Los cupos disponibles están dirigidos tanto a docentes como a administrativos, indicó en entrevista con Teletica.com el titular del ramo, Leonardo Sánchez.

Sin embargo, ni el jerarca ni su oficina de prensa precisaron, al cierre de esta publicación, la cantidad total de plazas.

Independientemente de lo anterior, el ministro confirmó que el concurso será abierto, tanto para funcionarios como para personas que desean empezar a trabajar en la cartera.

Pero para acceder a uno de esos espacios, los interesados deberán completar una prueba de idoneidad.

"Será entre setiembre y octubre. Esos son exámenes que son muy complejos de hacer. Ha sido todo un proceso. Primero había que hacer un reglamento. Luego había que hacer una batería de indicadores, hacer análisis psicométricos. "No es fácil, porque a un docente u administrativo no es que se le diga en qué año se descubrió América o cuál es la fórmula química del agua. No, no es eso. No son temas memorísticos. Es para ver mucho también competencias blandas y competencias que tiene un docente para poder interactuar en el aula, para poder enseñar, para poder convivir con estudiantes con todo tipo de características, para poder convivir con otros docentes, con directores", explicó Sánchez.

En ese proceso participan, incluso, la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) y la Universidad de Costa Rica (UCR).

Pero el concurso está previsto para abrirse entre abril y mayo. Eventualmente, ahí se publicarán los requisitos para cada cupo y se pondrán a disposición los formularios correspondientes.

Recién el año pasado, el ministerio aplicó por primera vez en su historia la prueba idoneidad para un grupo de casi 2.000 personas. Poco más del 80% aprobaron y obtuvieron una plaza en propiedad.