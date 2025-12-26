Miles de caballistas disfrutan del Tope Nacional en San Ramón

San Ramón se convirtió este viernes en el punto de encuentro de la cultura ecuestre del país. Desde tempranas horas, miles de caballistas y visitantes de las siete provincias llegaron al cantón alajuelense para disfrutar del Tope Nacional 2025, una fiesta que reunió a familias enteras en un ambiente de música, gastronomía y orgullo costarricense.

Para esta edición se espera la participación de entre 3.000 y 3.500 caballistas

Además de la exhibición ecuestre, el Tope Nacional tiene un fuerte componente social. Varias instituciones resultaron beneficiadas, entre ellas asociaciones de desarrollo del distrito de Piedad del Sur, una organización ligada a un centro educativo y otras entidades sin fines de lucro, que aprovecharon la afluencia de público para recaudar fondos.

La organización preparó una recepción especial para los caballistas, con comidas tradicionales que no faltan en este tipo de actividades: frijoles con costilla, frito, chicharrones, gallos de picadillo y las tradicionales tortas de huevo con frijoles, servidas en la última parada del recorrido. Todo acompañado de bebidas y un ambiente festivo que se extendió a lo largo del trayecto.

Para muchos asistentes, el tope es una experiencia que se vive entre familia y amigos, justo después de las celebraciones de Navidad y de cara al cierre del 2025.