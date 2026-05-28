Miguel Ángel Rodríguez conocerá este viernes resultado del caso que enfrentó por 25 años

Este viernes marcará al expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002). Será ese 29 de mayo cuando por fin conozca el resultado de un proceso que ha enfrentado durante el último cuarto de siglo.

La lectura del "por tanto" de la resolución del escándalo de presunta corrupción conocido como "Reaseguros" fue señalada para las 3 p. m. en la sala del Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública que por ocho meses albergó el juicio contra el exmandatario.

Sobre el exgobernante, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) pretende que caiga todo el peso de la ley, que para el caso concreto incluye ni más ni menos que 132 años de prisión por 11 cargos de peculado.

"Desde el inicio cuando se me quiso involucrar en este caso me he sentido muy tranquilo porque —como ayer y hoy (14 y 15 de mayo) expuse al Tribunal en mi defensa material— no hay ni un hecho concreto y probado que me lige a delito alguno. "Mi solicitud al Tribunal —igual a como lo he hecho en estos largos 21 años y medio desde mi renuncia y regreso, ambos voluntarios para presentarme a los tribunales— fue que se hiciera justicia. "n juicio justo", escribió Rodríguez en sus redes social el día en que se dio por concluido el contradictorio.

El expresidente incluso dijo que espera que el Ministerio Público no apele la resolución si es que resulta absuelto de los cargos que se le achacan.

Y es que el exmandatario ya ha dicho que su único deseo es poder "ver vivo el final de esta lamentable persecución".

Su defensor, Cristian Arguedas, se mostró seguro de que durante el debate se logró demostrar que Rodríguez no tuvo ninguna participación en los hechos y que estos, más bien, son atípicos (es decir, no constituyen delitos).

El abogado se dijo confiado en que obtendrá "un resultado muy favorable" el viernes, al cabo de 25 años de litigio.

El exgobernante figura como el supuesto orquestador de un plan delictivo que tenía como fin la sustracción y distracción de fondos públicos del Instituto Nacional de Seguros (INS), a través del Programa de Información y Gestión de Reaseguradores y Cooperación Educativa (también conocido como fondo de capacitación) y el Fondo de Asistencia Técnica y/o Cláusula de Mejoramiento del Riesgo, relacionado con pólizas en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Aparentemente, Rodríguez sugirió al expresidente ejecutivo de la aseguradora, Cristobal Zawadzki, y al jefe de la Dirección de Reaseguros, de apellido Acuña, para involucrar a un corredor de seguros de apellido Urrutia y a la empresa Guy Carpenter en los negocios de reaseguros, y así cobrar presuntas comisiones.

El perjuicio económico total causado con estos hechos al Instituto de Seguros se estima en varios millones de dólares.