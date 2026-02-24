Migración acumula atraso de casi 20 mil DIMEX o cédulas sin entregar

Las autoridades migratorias acumulan un rezago de casi 20 mil documentos de identidad migratoria (DIMEX) o cédulas pendientes de entrega, por lo que se puso en marcha un plan temporal para agilizar la atención de trámites.

La medida busca reducir los tiempos de espera en la emisión, renovación y duplicado de estos documentos para personas extranjeras.

La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica ejecuta desde el 17 de febrero de 2026 y hasta el 17 de febrero de 2027 una simplificación temporal de los requisitos para la tramitación del DIMEX, con el objetivo de acelerar la atención de solicitudes (ver video adjunto de Telenoticias).

Plan temporal busca acelerar documentación migratoria

La simplificación de requisitos aplica exclusivamente para la atención de trámites y retiro del DIMEX, ya sea emisión por primera vez, renovación o duplicados.

Sin embargo, las autoridades aclararon que no se pueden omitir dos condiciones obligatorias: el aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social y el pago correspondiente, que puede ser por depósito de garantía, costo de renovación o duplicado.

Además, los solicitantes deben presentar, sin excepción, el consentimiento informado requerido para el proceso documental.

El plan no implica flexibilizar los criterios para abrir nuevos expedientes o gestionar solicitudes de regularización migratoria, sino únicamente facilitar la atención de quienes ya están realizando trámites de documentación.

Como parte del reforzamiento operativo, dos funcionarios de la organización salvadoreña Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador fueron trasladados al país para colaborar temporalmente con la unidad de documentación migratoria. Asimismo, la Organización Internacional para las Migraciones también brindará apoyo técnico en el proceso de mejora de los tiempos de respuesta institucional.



