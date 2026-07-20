Mientras unos enamoran, otros luchan por sobrevivir: la otra cara de la fauna silvestre

Mientras unos conquistan corazones, otros animales silvestres luchan por sobrevivir en Costa Rica (ver video adjunto).



El capibara y el jaguar se han convertido en algunos de los animales silvestres favoritos de los ticos en los últimos años. Su facilidad para ser observados en el Centro de Rescate Animal Zooave y su comportamiento han conquistado al público, que los señala entre las especies que más disfruta.



Aunque algunas especies no son nativas de Costa Rica, como el capibara, el país alberga oficialmente más de 235 especies de fauna silvestre catalogadas como amenazadas o en peligro de extinción, como el pavón y el tinamú. Pero también hay otras especies menos conocidas que desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas, como el zorro gris y el tolomuco.



Costa Rica es considerada una potencia mundial en biodiversidad. En este pequeño territorio habitan más de 500.000 especies, lo que representa cerca del 6% de la biodiversidad del planeta.



La conservación de la fauna silvestre no solo garantiza la supervivencia de especies emblemáticas, sino también la salud de los ecosistemas que sostienen la vida y con ella se asegura la riqueza natural.

