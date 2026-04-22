Miembro del Consejo Universitario dice que Gobierno pretende "quebrar la UCR"

La miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) y representante de sedes y recintos, Esperanza Tasies, aseguró que existe una intención desde el Gobierno de “afectar” e incluso “quebrar” a la institución, en medio de la discusión por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

“Pareciera que hay un interés de afectar a la UCR. Pero si no fuera así, que ellos lo aclaren”, manifestó durante una entrevista con Teletica.com, en la que vinculó esta percepción a declaraciones de figuras como el exministro de Hacienda y diputado electo Nogui Acosta, así como del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

No es la primera vez que Tasies realiza estas acusaciones: la primera vez que se refirió al tema fue el pasado jueves durante la sesión del CU. La representante universitaria insistió en que sus cuestionamientos no están dirigidos contra otras universidades públicas.

“Yo no tengo ningún interés de pelear con las universidades. Yo creo que el asunto es el Gobierno aquí”, afirmó.

Señalamientos al Gobierno

La trabajadora social explicó que su referencia a una posible “confabulación” responde a discursos y decisiones del Ejecutivo que, a su criterio, carecen de sustento técnico y apelan a argumentos ideológicos, y que no se "atrevería a involucrar en esta situación" al rector de la UCR, Carlos Araya.

“Me refería fundamentalmente al Gobierno por declaraciones que tienen un contenido ideológico (…) nunca es sobre datos objetivos, sobre el papel que cumple nuestra universidad”, señaló.

En ese contexto, advirtió que el debilitamiento financiero podría comprometer el funcionamiento institucional.

​“Si se sigue reduciendo el financiamiento, se compromete el funcionamiento mismo de la universidad pública”, alertó.

Como parte de sus planteamientos, la miembro del Consejo Universitario indicó que solicitará al Consejo Nacional de Rectores (Conare) por qué no se informó sobre la redistribución del FEES, "que afectaría significativamente a la UCR".

“Voy a solicitar (…) desde hace cuánto tiempo se sabía que había esta intención de repartir el presupuesto hasta dejar a la UCR con un 20%”, afirmó.

Actualmente, la universidad recibe un 49% del FES, porcentaje que —según indicó— ha venido disminuyendo progresivamente. La preocupación radica en que una reducción más drástica impactaría directamente sus operaciones.

“Si yo le digo a usted que le voy a quitar más de la mitad de su salario, pues seguro usted se va a preocupar”, ejemplificó.

Además, cuestionó la ausencia de criterios técnicos en estos procesos.

​“Solicitamos el informe técnico que debe existir cuando usted somete a una institución pública a un recorte de esta naturaleza”, enfatizó.

Defensa del aporte universitario

La representante también rechazó las críticas sobre el uso de recursos en la educación superior pública, particularmente aquellas que simplifican el análisis al dividir el presupuesto entre estudiantes.

“No es que usted agarre el presupuesto de la UCR y lo divide entre el número de estudiantes. Eso es algo muy torpe”, afirmó.

En cambio, defendió el valor público de la institución.

​“La UCR aporta especialidades médicas, laboratorios, pruebas médicas, capacitación al MEP (…) es el valor público que esta universidad genera y que se está poniendo en riesgo”, agregó.

Asimismo, aclaró que no se opone a la redistribución del FEES, pero bajo ciertas condiciones.

​“Yo no me opondría a una redistribución siempre y cuando esta fuera sobre recursos nuevos”, explicó.

Más allá del financiamiento universitario, la jerarca vinculó la discusión con la situación fiscal del país, señalando que el endeudamiento público limita el gasto social.

Según afirmó, esta situación es la que termina justificando los recortes. “Es esa deuda la que justifica no solo estos recortes, sino todos los recortes al gasto social”, dijo.



