13 de abril de 2024, 8:00 AM

La miel de abeja adulterada reina en las ferias del agricultor del Valle Central, según lo revela un estudio de la Universidad Nacional (UNA) de Heredia.



Diana Osorno Fallas, estudiante de la maestría en Apicultura Tropical de la UNA, realizó un estudio sobre la calidad de la miel de abejas (Apis mellifera) vendida en ferias del agricultor del Gran Área Metropolitana (GAM).



Según Osorno, cerca del 80% de la miel está compuesta por azúcares, y su calidad se determina por características como olor, sabor, textura y tipo de cristalización.



El Codex Alimentarius (conjunto de normas alimentarias adoptadas internacionalmente y publicadas por ONU para la Agricultura y la Alimentación) establece que la miel para consumo humano no debe contener aditivos y no debe calentarse por encima de los 50º C. Sin embargo, debido a su creciente consumo, está más expuesta a la adulteración.



Osorno realizó el análisis en el Laboratorio de Química Apícola de la UNA para determinar la calidad de 15 muestras compradas en las ferias del agricultor de Poás, Atenas y Alajuela centro, Santo Domingo, San Isidro y Heredia centro, Santa Ana, Pavas, Plaza Víquez, Escazú, San Pedro, Curridabat, Desamparados y La Unión y Cartago centro.