Mideplan promete nuevo modelo de planificación que incentivará desarrollo fuera de la GAM

El Gobierno trabaja en un nuevo modelo de regionalización que busca transformar la forma en que se planifica el desarrollo del país y adaptar las políticas públicas a las necesidades específicas de cada territorio.

La actualización, liderada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), pretende sustituir un esquema vigente desde hace casi cinco décadas.

La ministra de Mideplan, Carla Morales Rojas, explicó que la regionalización actual responde a una realidad muy distinta a la del país de hoy, por lo que la propuesta busca replantear la manera en que se organizan las regiones para mejorar la coordinación entre instituciones y atender de forma más efectiva las necesidades de cada zona.

"Estamos trabajando justamente en una nueva regionalización del país. La que tenemos hoy responde a un contexto de hace muchísimos años y el país ha cambiado muchísimo. La idea es que esa propuesta esté lista a finales de este año", indicó.

La regionalización vigente se desarrolló en la década de los 70; para entonces, el país tenía cerca de 1.870.000 habitantes, una cifra distante respecto a los 5 millones que registra al día de hoy. Además, fuera de la región central vivían menos de 589 mil habitantes.

"Queremos que la regionalización responda a las dinámicas actuales de los territorios y que facilite la coordinación entre las instituciones para atender las necesidades particulares de cada región", afirmó.

Esquivel señaló que Guanacaste representa uno de los casos donde resulta más evidente la necesidad de fortalecer esa coordinación, debido a las diferencias que existen entre los distintos cantones y a la diversidad de actividades económicas que conviven en la provincia.

La ministra recordó que recientemente el Gobierno aprobó la Política Nacional de Desarrollo Regional, instrumento que establece la hoja de ruta para impulsar un crecimiento más equilibrado entre las diferentes regiones del país.

"La política ya está aprobada y ahora vienen los planes regionales. Es ahí donde cada región define cuáles son sus prioridades y cómo las instituciones deben trabajar de manera articulada para alcanzarlas", explicó.

Para Mideplan, uno de los principales retos consiste en superar la percepción de que las instituciones trabajan de manera aislada.

"No necesariamente el hecho de que existan espacios de coordinación se traduce en acciones concretas. Nos falta camino por recorrer y buscamos cerrar esa percepción de que cada quien va jalando para su lado", reconoció.

En el caso de Guanacaste, la ministra considera que el futuro de la provincia pasa por consolidar una estrategia que combine el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento de nuevas oportunidades productivas.