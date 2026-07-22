Michael Soto ante recortes presupuestarios: “Ahorita estamos deteniendo algunas compras de armas de fuego”

El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, lanzó una fuerte advertencia sobre las consecuencias que tendría el recorte del 42% al presupuesto que propone el Ministerio de Hacienda para el Poder Judicial, equivalente a ₡3.053 millones.

Durante una entrevista con el director de Telenoticias, Rodolfo González, Soto aseguró que, de concretarse la reducción presupuestaria, el impacto alcanzaría áreas críticas de la labor policial, como el traslado de cadáveres, la movilización de oficiales, la atención de escenas del crimen y las investigaciones relacionadas con el crimen organizado.

Uno de los principales efectos del recorte sería la afectación del presupuesto destinado al combustible para las unidades policiales.

Según Soto, si la disminución de recursos se mantiene, el organismo podría enfrentar serios problemas para operar antes de que finalice el año.

"El tema del combustible, concretamente, si estos recortes se materializan, que ya prácticamente están, tendríamos alguna problemática en diciembre probablemente de este año que no tendríamos combustible para movilizar las unidades, lo que implicaría el traslado de cadáveres, que es lo que nosotros hacemos comúnmente, a atención de las investigaciones, el traslado de los presos para el tema de los juicios. Y bueno, esto específicamente en el tema de combustibles, además del tema del crimen organizado", declaró.

El jerarca añadió que esta situación también limitaría la capacidad operativa frente al crimen organizado, una de las principales amenazas que enfrenta el país.

Soto ejemplificó el alto costo que implica desarrollar grandes operativos policiales.

Indicó que el denominado caso Riverside representó una inversión cercana a los ₡230 millones, debido a gastos en viáticos, hidratación, combustible y logística para movilizar a 1.500 oficiales.

Asimismo, señaló que el operativo realizado este martes, en el que se ejecutaron 37 allanamientos, tuvo un costo aproximado de ₡80 millones.

Como parte de las medidas para enfrentar la eventual falta de recursos, el OIJ ya comenzó a restringir algunos gastos.

Soto confirmó que la institución decidió detener la compra de armas de fuego durante lo que resta del año para garantizar el cierre presupuestario.

"Ahorita estamos deteniendo algunas compras de armas de fuego, porque tenemos que tener mucho cuidado con el cierre del año. Entonces, sí hay que detenerlas, pero en municiones vamos a salir bien, no vamos a comprar armas en lo que resta del año", destacó.

El director interino insistió en que la reducción presupuestaria no permitirá disminuir la cantidad de agentes que participan en los allanamientos.

Explicó que hacerlo incrementaría el peligro para los funcionarios, especialmente por el poder económico y logístico que poseen las organizaciones criminales.

"Yo no podría, en un allanamiento, mandar a menos oficiales, porque podría haber un riesgo hacia ellos. Yo no voy a poner en riesgo a mis oficiales.

"El crimen organizado ﻿tiene recursos ilimitados y nosotros tenemos recursos sumamente limitados", destacó.

Soto reconoció que el OIJ tendrá que modificar la forma en que ejecuta algunas diligencias para optimizar los recursos disponibles.

Entre las medidas contempladas estaría utilizar menos vehículos por operativo y trasladar a más oficiales en una misma unidad cuando sea posible.

Sin embargo, dejó claro que existen funciones que no pueden suspenderse.

"Hay cosas que no podemos sacrificar y se las contesto desde allí. Si una persona fallece en una carretera nacional, hay un homicidio; hay que desplazar el personal a juntar ese cadáver y atender esa escena del crimen", destacó.

Finalmente, Michael Soto calificó la situación como inédita para la historia del OIJ.

Según explicó, en los 34 años de existencia de la institución nunca habían enfrentado un recorte presupuestario de esta magnitud una vez aprobado.

"Nunca en estos 34 años nos hemos enfrentado a un recorte de presupuesto ya aprobado. Esto nos pone en una situación de alta complejidad y preocupación para el país. Me quita el sueño esta situación", concluyó.







