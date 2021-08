Mezcla de drogas pudo provocar que joven quedara "petrificada"

Millie Taplin, una joven de 18 años, quedó "petrificada" luego de que un extraño le diera un trago en un bar.

Tras conocer este caso internacional, Teletica.com consultó al doctor Roberto Madrigal, encargado de Casa JAGUAR, un centro para personas menores de edad del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), qué sustancia pudo haber causado ese efecto en la muchacha.

"Me parece particular lo que le pasó. No se puede verificar qué tipo de sustancia consumió, habría que hacerle un análisis completo; pero, por lo que se ve en el video, creo que se debió a la combinación de drogas", mencionó Madrigal.

La mezcla de drogas estimulantes con depresoras puede causar problemas severos en el Sistema Nervioso Central.

"A veces no solamente son cocaína (estimulante) y alcohol (depresora) habitual, sino que a veces son drogas que ni se sabe que están consumiendo los chicos", agregó el especialista.

El efecto depende del tipo y cantidad de droga que se consuma. Además, depende de la sensibilidad que tenga el paciente y, en ocasiones, la combinación de diferentes drogas causa efectos desconocidos.

No hay síntomas específicos, pero sí se dan problemas severos en el Sistema Nervioso Central.



Recomendaciones

El doctor de IAFA pide a la población verificar siempre qué va a ingerir y dónde lo compra, no recibir tragos a personas desconocidas y no mezclar sustancias.

"A los padres, deben de saber a dónde van sus hijos y con quién, qué van a tomar y dónde se compran esos productos", concluyó el experto.

Más del caso de Taplin

Millie Taplin salió con sus amigos el 31 de julio por la noche, al Bar “MooMoo”, en el condado de Essex, Southend, Inglaterra, para festejar sus recién cumplidos 18 años, pero la idea de disfrutar un rato agradable terminó en una gran pesadilla.



De acuerdo con la información recopilada por las autoridades locales, un hombre, quien al parecer es conocido de los amigos de Millie, se le acercó y le dio un trago de vodka y limonada, la muchacha se lo tomó y a los cinco minutos comenzó a sentirse mal.



Vomitó y, poco a poco, su piernas y manos quedaron completamente paralizadas, tampoco podía mover su cara y dejó de ver. De inmediato, los amigos llamaron al hermano mayor de Millie, quien se la llevó al hospital y fue internada en Urgencias.

Cuando Claire Taplin, mamá de la joven afectada, llegó a ver a su hija pensó lo peor.

“Es absolutamente horrible. Parecía poseída. La estaba mirando y pensé, 'qué diablos le dieron', porque nunca había visto algo así en mi vida. Estaba completamente congelada, sus manos eran como garras”, dijo la madre al al medio británico Mirror .

“Lo que me destruyó fue que ella sabía todo lo que estaba pasando, pero estaba congelada”, agregó.

Cuando los médicos lograron estabilizar a la joven, su madre decidió subir el video y las fotos a sus redes sociales para hacer conciencia entre los jóvenes.

“Por favor, sean cuidadosos cuando salgan. Mi hija fue muy afortunada porque sus amigos actuaron correctamente. Por muy perturbador que sea, si esto salva a una niña, solo a una, entonces valdrá la pena compartirlo. Nada puede prepararte para ver esto”, posteó Taplin.

En el video se puede ver a Millie con la mandíbula apretada y desencajada, los ojos muy abiertos, el cuerpo completamente rígido y las manos tiesas.

Según los medios británicos y a los que hacen eco otros como el diario El Tiempo, la joven está recuperándose y las autoridades investigan qué tipo de droga o sustancia fue la que recibió Millie.

En declaraciones dadas por la joven al medio Echo News, indicó lo siguiente: "recuerdo sentirme mal y tomar un poco de aire (...) Entonces me enfermé y luego comencé a perder sensibilidad en mis manos y pies. Y luego mis manos empezaron a bloquearse".

Los encargados del bar aseguraron al rotativo que se encuentran colaborando con las autoridades para el avance de la investigación.

“Instamos a todos los clientes a estar presentes cuando piden su bebida y a vigilarla en todo momento”, agregaron.