Meteoros más grandes de lo normal iluminan el cielo de Costa Rica
Le decimos cuál es la mejor manera para ver este espectáculo.
En los últimos días, se han observado meteoros más grandes de lo habitual en el cielo costarricense. A partir de esta noche, también podrán verse algunos más pequeños y rápidos.
Dos imágenes captadas en Costa Rica muestran estos fenómenos. La primera ocurrió el 7 de agosto a la 1:10 de la madrugada, y la segunda el sábado anterior, también en las primeras horas del día.
A estos meteoros se les conoce como bólidos: cuerpos celestes más grandes y muy brillantes que dejan una estela luminosa al ingresar a la atmósfera terrestre.
Aunque desde este lunes ya es posible observar meteoros más pequeños, será entre la noche del martes y la madrugada del miércoles cuando se podrá ver una mayor cantidad. Todo dependerá de la ubicación del observador y de las condiciones de nubosidad.
Otro espectáculo brillante se registró en España, donde fragmentos de un cohete chino se desintegraron al entrar en la atmósfera, generando un impresionante fenómeno nocturno.