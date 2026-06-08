Mercado de vapeadores sigue creciendo a pesar del riesgo

Ante la creciente comercialización ilegal de vapeadores, el país implementará nuevos controles para regular estos productos y fortalecer la vigilancia de las autoridades.

A pesar de los riesgos para la salud, los vapeadores continúan ganando espacio en el mercado de manera irregular, lo que ha encendido las alarmas en las instituciones encargadas de la seguridad y el control fiscal.

Como parte de las acciones, la Fuerza Pública decomisó más de 8.000 vapeadores durante un operativo realizado en Poás de Alajuela. Los ocupantes del vehículo aseguraron que transportaban material plástico, pero una revisión permitió descubrir la mercancía oculta.

Al no contar con la documentación requerida, los productos fueron puestos a la orden de la Policía de Control Fiscal, que ahora deberá continuar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades recalcan que este nuevo reglamento busca ampliar las herramientas de control y frenar el ingreso ilegal de vapeadores, cuyo consumo representa un riesgo creciente para la salud pública.