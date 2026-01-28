Mercado de fichajes cierra pronto: Aquí le contamos cómo funciona el "plazo extraordinario"

El mercado de fichajes cierra el próximo 3 de febrero, pero existe algo que se llama Plazo extraordinario.

En Teletica.com le contamos qué es y cómo funciona.

Según el reglamento, en el apartado de plazo extraordinario de inscripción de jugadores se indica que se concederá un período extraordinario de inscripción de jugadores de 10 días hábiles contados a partir de la finalización de los plazos para la inscripción de jugadores para inscribirse con otro club, siempre y cuando se cumplan las excepciones siguientes:

a) Un jugador con contrato vigente e inscrito ante la Unafut que haya sido desinscrito por su club en los últimos ocho días hábiles antes del cierre del período de inscripciones respectivo.

b) Por sentencia firme de la Cámara Resolución de Disputas de FIFA, Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la FCRF o sentencia del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). También por resolución firme dictada por autoridades judiciales costarricenses en Proceso de Conocimiento o de Tutela Cautelar.

c) Finiquito suscrito por el club y jugador para dar por terminado el contrato de

mutuo acuerdo.

d) Carta del club que pone fin al contrato con el jugador.

e) Se haya solicitado el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del

jugador dentro de los periodos de inscripción y se encuentre a la espera de la entrega del CTI por parte de la Federación contraria.



Estas son las cinco excepciones que se permiten para que un club de Primera pueda inscribir más fichajes finalizado el 3 de febrero; es decir, en seis días.

Con el inicio que han tenido algunos clubes, que no es muy alentador, y por los objetivos que se han trazado, algunos equipos aún están observando en qué posiciones podrían reforzar su equipo y si algunos jugadores que aún están en el mercado sin club podrían terminar en su institución.