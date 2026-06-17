MEP suspende Prueba Nacional de Inglés tras filtración en redes

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció este miércoles la suspensión, anulación y reprogramación de la Prueba Nacional Estandarizada de Lenguas Extranjeras, únicamente en Inglés, dirigida a estudiantes de último año de colegios académicos.

La decisión fue tomada por el ministro Leonardo Sánchez luego de que detectaran la filtración de un documento en PDF con el examen aplicado, el cual, al parecer, circuló en chats de estudiantes.

Ante esta situación, el jerarca instruyó a la viceministra académica María Alexandra Ulate y a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) a ejecutar de inmediato las acciones administrativas correspondientes y a presentar la denuncia ante el Ministerio Público.

De acuerdo con la institución, la medida incluyó la suspensión de la prueba para estudiantes de colegios nocturnos y la anulación de los exámenes aplicados en horario diurno.

El MEP informó que la reprogramación se realizará en la primera y segunda semana de setiembre de 2026, según lo establecido en el Calendario Escolar.

El ministro Sánchez aseguró que, tras el hecho, se reforzarán los mecanismos de control en la aplicación de las Pruebas Nacionales Estandarizadas, "con el objetivo de garantizar la seguridad del proceso, la integridad de los resultados y el cumplimiento de los procedimientos".