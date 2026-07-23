MEP suspende clases en zonas afectadas por fuertes lluvias e inundaciones

El Ministerio de Educación Pública (MEP) suspendió las lecciones este jueves 23 y viernes 24 de julio en 157 centros educativos de Sarapiquí, Guápiles y Siquirres, debido a las fuertes lluvias, inundaciones, desbordamientos de ríos y afectaciones en las vías de acceso.

La medida preventiva responde a los impactos asociados con la onda tropical #24 y se tomó con base en la alerta amarilla 16, los reportes de las Comisiones Municipales de Emergencias y la autorización de las autoridades educativas.

Según explicó Gabriel Chaves, de la Coordinación Regional del MEP, la suspensión busca proteger la integridad y seguridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y familias.

En Sarapiquí se suspendieron las lecciones en 138 centros educativos. La medida también alcanza a 14 centros de la Dirección Regional de Guápiles y a cinco centros educativos de la Dirección Regional de Limón, específicamente en Siquirres.

El MEP pidió a las comunidades educativas mantenerse atentas a los canales oficiales de información y seguir las disposiciones de las autoridades de emergencia y de las Direcciones Regionales de Educación.

Las autoridades educativas informarán sobre cualquier cambio en las medidas conforme avance la situación provocada por las lluvias.