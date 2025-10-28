MEP suspende clases en 144 escuelas y colegios afectados por lluvias e inundaciones

El Ministerio de Educación Pública (MEP) suspendió clases en 144 escuelas y colegios afectados por las fuertes lluvias e inundaciones de las últimas horas, consecuencia de la influencia indirecta del huracán Melissa.

Esta medida incluye a centros educativos de cinco Direcciones Regionales de Educación: Coto, Grande de Térraba, Peninsular, Santa Cruz y Nicoya.

El comunicado oficial de la cartera indica que las lecciones se interrumpirán, de momento, durante este martes 28 y miércoles 29 de octubre.

"El domingo en horas de la noche anunciamos el cierre de algunos centros educativos en la parte sur del país, específicamente en los cantones de Osa, Golfito, Corredores y Buenos Aires. Hoy (martes), los reportes que nos están dando es afectaciones en el lado peninsular, lo que es la península de Puntarenas y la parte de Guanacaste.

"En este momento, estamos recopilando la información en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE)", aseguró el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, a Teletica.com.

El MEP subraya que este cierre temporal busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo. La cantidad de días dependerá de la gravedad de los daños, el tiempo que se requiera para hacer limpieza o inspecciones, entre otros aspectos, según el ministro.

A continuación, puede consultar la lista completa de centros educativos que suspendieron clases: