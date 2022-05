MEP sobre gas pimienta en colegio: "No se les pueden tocar las bolsas para ver qué llevan"

Han pasado 12 días desde que unos 30 estudiantes se vieron afectados por gas pimienta en el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Tronadora, en Tilarán de Guanacaste; pero, hasta ahora, el Ministerio de Educación Pública (MEP) no tiene claro qué fue lo que ocurrió.

Las versiones preliminares indican que un grupo de estudiantes habría rociado el gas en diferentes partes del colegio. Sin embargo, aún se desconoce cuántos y quiénes.

Tras el hecho, se activó el protocolo para que los estudiantes salieran y se colocaran en las áreas verdes del colegio.

De igual manera, según el reporte, 31 estudiantes resultaron afectados. Unos fueron atendidos únicamente en el sitio, otros llevados al Ebais y uno tuvo que ser trasladado al Hospital de Liberia.

"No se sabe si fueron uno, dos o tres, ahorita está en investigación", añadió el vocero.

¿Cómo ingresa un estudiante con gas pimienta a la institución?

Este medio le realizó esa pregunta a Chacón, quien aseguró que es difícil conocer con exactitud todo lo que portan los estudiantes a la hora de acudir a clases.

"La revisión de bultos se da esporádicamente, entonces no es a todos los que se les revisan los maletines siempre. En algunas sí, pero en otras se verifica por partes", aseguró.

Según Chacón, la situación se vuelve más complicada si las personas menores de edad lo ingresan en sus bolsillos.

"A los estudiantes usted no los puede tocar, no les puede tocar las bolsas a ver qué llevan. Entonces no le puedo decir si el estudiante lo llevaba en las bolsas del pantalón, porque nadie le puede tocar las bolsas, o si lo anda dentro de un suéter o debajo del pantalón. Es muy difícil", añadió.