MEP revisará proceso de pruebas estandarizadas tras cuestionamientos de padres y estudiantes

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció que revisará el proceso de aplicación de las pruebas estandarizadas, luego de que padres de familia y estudiantes manifestaran dudas y cuestionamientos sobre posibles errores en los ítems de los exámenes (ver video adjunto de Telenoticias).

Ante esta situación, las autoridades designaron un equipo técnico encargado de analizar y esclarecer los señalamientos. Miles de estudiantes se enfrentaron recientemente a las pruebas nacionales estandarizadas y, quienes no lograron obtener las calificaciones necesarias para aprobarlas, se preparan ahora para la ampliación, también conocida como convocatoria.

Sin embargo, persisten dudas tanto sobre la segunda aplicación como sobre el proceso en general. Por ello, el equipo técnico revisará detalladamente cada componente del examen.

Fechas de aplicación de la ampliación

Primaria: del 9 al 13 de febrero, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

del 9 al 13 de febrero, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. Lenguas extranjeras: 12 y 13 de febrero.

12 y 13 de febrero. Secundaria: del 16 al 20 de marzo, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Los estudiantes pueden apoyarse en guías de estudio, ítems de práctica, simulacros de examen y materiales de refuerzo para fortalecer las áreas con mayor necesidad. Estos recursos están disponibles de manera presencial en las oficinas del MEP ubicadas en el edificio Torre Mercedes, quinto piso, o pueden consultarse en línea.