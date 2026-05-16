MEP promete 15 mil plazas en propiedad para este 2026

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, aseguró que durante este 2026 espera habilitar 15 mil plazas en propiedad en el sistema educativo como una forma de dar estabilidad a los educadores.

“Tenemos que garantizar la estabilidad al docente. Ya dimos más de 15.000 propiedades, esperamos que en este periodo demos más de 15.000 plazas a los docentes”, afirmó el jerarca en entrevista con Teletica.com.

En Costa Rica, solo el 56% de los docentes de secundaria cuenta con propiedad, según datos del estudio Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2024 de la OCDE, en el que participó el país.

Sánchez explicó que el aumento en la asignación de plazas en propiedad forma parte de una estrategia para fortalecer la estabilidad laboral del personal docente, una de las prioridades de su administración.

Hace algunos meses, el MEP ya había anunciado la realización de un concurso masivo con "miles de plazas", sin precisar cuántas, dirigido tanto a docentes como a personal administrativo.

El proceso será abierto tanto para funcionarios actuales como para personas que buscan ingresar al sistema educativo. Sin embargo, para participar será obligatorio aprobar una prueba de idoneidad.

El ministro confirmó que la prueba de idoneidad, dirigida a nuevos ingresos, se aplicará este año.

“Queremos que todo docente que ingrese al sistema educativo sea idóneo para dar lecciones en la materia que sea”, indicó.

Sánchez dijo que la prueba ya está lista para su elaboración y podría aplicarse en el último trimestre del año. Además, adelantó que para 2027 se implementará una evaluación para el personal ya activo del MEP, bajo un esquema por objetivos.

El jerarca recalcó que la evaluación no es una herramienta punitiva, sino formativa. Sin embargo, advirtió que la reiteración de bajos resultados podría tener consecuencias administrativas, incluyendo la separación del cargo en casos extremos.

“Todos tienen que ser evaluados, sin excepción”, afirmó, al señalar que el sistema permitirá identificar áreas de mejora y diseñar procesos de capacitación más específicos según cada perfil.



