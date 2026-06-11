MEP prioriza hasta 600 centros educativos para instalar videovigilancia

El incremento de amenazas de tiroteo y bomba en centros educativos llevó al Ministerio de Educación Pública (MEP) a reforzar sus estrategias de seguridad. La institución priorizó entre 500 y 600 escuelas y colegios para la eventual instalación de cámaras de videovigilancia y detectores de metales.



Según datos del MEP, durante los primeros meses de 2026 se registraron 61 amenazas de este tipo. La cifra supera ampliamente los 27 casos reportados durante todo el año anterior (ver video adjunto de Telenoticias).



Ante este escenario, los centros educativos fortalecieron sus protocolos de seguridad. Las instituciones realizan simulacros para responder ante posibles tiroteos. También aplican medidas preventivas como la revisión de bultos.



Las autoridades consideran que estas acciones permiten reducir riesgos y detectar amenazas de forma temprana.



El MEP trabaja en un plan que incorpora herramientas tecnológicas para los centros con mayor incidencia de casos. La propuesta contempla cámaras de videovigilancia y detectores de metales.



La institución desarrolla los estudios de mercado y los procesos administrativos necesarios para avanzar con la iniciativa. El proyecto se enfocará en aproximadamente un 10% de los centros educativos con mayores reportes de incidentes.



Las medidas forman parte de un trabajo conjunto entre el MEP, los cuerpos policiales y otras instituciones públicas.



Las autoridades afirman que el objetivo es reforzar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo. También buscan mantener los centros educativos como espacios seguros para el aprendizaje y la convivencia.

