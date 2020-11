MEP pide Programa de Transición para alumnos de nuevo ingreso de UCR

A solicitud del Ministerio de Educación Pública (MEP), la Universidad de Costa Rica (UCR) desarrollará un Programa de Transición para estudiantes de nuevo ingreso a las universidades públicas con el fin de solventar vacíos en su formación académica producto de la huelga durante el curso lectivo del 2018 y del paso obligado a la modalidad a distancia en el 2020.



De acuerdo con el MEP, los estudiantes de último año de colegio solo lograron recibir la mitad de los contenidos establecidos en el Programa de Estudios por motivos de la pandemia por COVID-19.

Además, ya arrastraban deficiencias en su formación por la extendida huelga de docentes del año antepasado.





“Haciendo referencia a los contenidos que se imparten en secundaria propusimos un andamiaje por habilidades distribuidas en seis módulos. No se trata de una nivelación, pero sí del desarrollo de habilidades de pensamiento y razonamiento básicas para un buen desempeño en la universidad”, explicó Guiselle Garbanzo, decana de la Facultad de Educación.





De esta manera, en lugar de Matemáticas, Español, Ciencias, Estudios Sociales, Filosofía e Inglés, quienes se inscriban en el proceso formativo “Transición a la Vida Universitaria 2021” encontrarán las siguientes secciones curriculares:





• Lengua – castellano / Comprensión lectora.

• Pensamiento crítico / Filosofía.

• Habilidades de pensamiento científico y matemático.

• Experiencias universitarias – éxito académico.





La intención de estos módulos de aprendizaje es desarrollar habilidades para la reflexión en saberes como la lectura, la escritura y la comprensión; el mejoramiento de competencias en el idioma inglés; potenciar procesos matemáticos de razonamiento y argumentación, plantear y resolver problemas, incentivar destrezas de comunicación, deducción, inducción y abducción, así como la capacidad de identificar problemas sociales y sus posibles soluciones.





Estas competencias pretenden ser desarrolladas por medio de los siguientes entornos virtuales de aprendizaje:





• Arcade LEC: Leer – Escribir – Comprender.

• English Club: reading and listening to reach the stars.

• Pensar las matemáticas desde lo cotidiano.

• Del micro al macrocosmos: un viaje por la ciencia.

• CSI-UCR: Tras la pista de las noticias falsas y otras trampas históricas.

• Mis primeros pasos universitarios: estrategias para favorecer el éxito académico.





Este Programa de Transición se impartirá de forma virtual durante todo el ciclo de verano, que va del lunes 4 de enero al lunes 8 de marzo del 2021 y está dirigido a estudiantes de último año de colegios públicos, semipúblicos, privados y de educación abierta.





¿Cómo participar?





Para integrarse al proceso formativo “Transición a la Vida Universitaria 2021” el estudiante debe seguir los siguientes pasos:





Primero ingresar a la página web www.transición2021.ucr.ac.cr y u bicarse en uno de los grupos de acuerdo con la letra inicial de su apellido.





Luego debe suministrar la clave que, automáticamente, recibió en el correo electrónico que suministró para hacer el examen de admisión o en su cuenta de correo del Ministerio de Educación Pública.