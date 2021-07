MEP no sancionará a profesores que rechacen vacuna anticovid

El Ministerio de Educación Pública (MEP) no sancionará a los funcionarios que rechacen la vacuna contra COVID-19. Así lo aseguró Steven González, ciceministro Administrativo.

En cambio, las autoridades apelarán "a la voluntad del personal", sin tomar acciones internas.

"Pueden conversar con sus compañeros y compañeras sobre su experiencia con la vacuna y, en caso de dudas, asistir al centro médico correspondiente para recibir información del personal experto", añadió el jerarca.

La decisión también responde a que el MEP no sabría a quiénes sancionar, puesto que no llevan un control de los trabajadores que rechazaron inocularse.

La única información disponible es que el dato puede rondar el 4% de la planilla o menos.

Este número corresponde a personal del MEP aún sin vacunarse, pero ahí están mezclados los que no quisieron y los que no pudieron ser localizados.

"No tenemos dato de rechazos, porque podría ser que no logramos localizarlos, ya recibieron la vacunación fuera del país o decidieron no aplicársela", comunicó la oficina de prensa.