MEP mantiene clases suspendidas en 369 escuelas y colegios afectados por lluvias

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que mantiene la suspensión de lecciones en 369 centros educativos ubicados en las Direcciones Regionales de Educación de Sarapiquí, Sulá, Guápiles y Limón, debido a las condiciones climáticas asociadas a la onda tropical #24.



La medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo ante las afectaciones provocadas por las intensas lluvias que han generado inundaciones y complicaciones en distintas comunidades del Caribe y la Zona Norte del país.



De acuerdo con el reporte oficial correspondiente a este jueves 24 de julio, la suspensión de clases se distribuye de la siguiente manera: 138 centros educativos en Sarapiquí, 110 en Sulá, 116 en Guápiles y cinco en Limón.

En total, son 369 centros educativos los que permanecen sin lecciones presenciales.

“Continuamos con el acompañamiento a cada una de las regiones”, indicó Gabriel Chaves Sánchez, director de Gestión y Desarrollo Regional del MEP.



La decisión se da en medio de las emergencias que enfrentan varias comunidades debido a las fuertes precipitaciones. Según reportó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), cientos de personas han tenido que ser trasladadas a albergues temporales tras las inundaciones registradas principalmente en Sarapiquí y otros sectores del Caribe.



Ante este panorama, las autoridades educativas solicitaron a la comunidad mantenerse atenta a los canales oficiales del MEP, donde se comunicarán oportunamente nuevas disposiciones sobre el regreso a las aulas y cualquier otra medida relacionada con la emergencia.



La institución reiteró que la prioridad es proteger la integridad de toda la comunidad educativa mientras persistan las condiciones de riesgo provocadas por el fenómeno meteorológico.



