MEP investiga más de 20 alertas por amenazas en centros educativos en lo que va de 2026
Las autoridades aseguran que cada caso se atiende con protocolos de seguridad y advierten posibles sanciones.
Ante la creciente preocupación por alertas de tiroteo y amenazas en centros educativos del país, el Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que estos casos están siendo investigados y atendidos bajo estrictos protocolos de seguridad.
Teletica.com consultó sobre si estas situaciones podrían responder a intentos de estudiantes por “perder clases” a costa de un tema serio, desde la institución señalaron que se trata de un tema subjetivo. No obstante, advirtieron que, de comprobarse una intención de este tipo, los responsables podrían enfrentar sanciones conforme al reglamento vigente.
Según datos de la Contraloría de Derechos Estudiantiles, actualmente se reportan entre 23 y 25 situaciones relacionadas con amenazas o alertas en lo que va de 2026. Estas cifras aún están en proceso de verificación, mientras las autoridades continúan el levantamiento de información. De momento, el MEP no detalló el número total de casos registrados durante el 2025.
El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, afirmó que todas las alertas recientes han sido abordadas de forma inmediata y en coordinación con distintas instituciones.
“En los centros educativos donde se reportan amenazas, actuamos de manera inmediata y coordinada. Todos los casos están siendo investigados al 100% con el OIJ, la Fuerza Pública y la Fiscalía”, indicó.
Sánchez también se refirió a un incidente reciente en el Liceo de Pérez Zeledón, donde se detectó la portación de un arma blanca a la salida del centro educativo. En este caso, se activaron los protocolos de seguridad, se coordinó con la Fuerza Pública y se presentaron denuncias ante la Fiscalía Penal Juvenil y el PANI.
Como parte de las medidas activas, el MEP destacó la implementación de SegurRED, un plan integral desarrollado junto a UNICEF que busca fortalecer la seguridad en centros educativos. Además, se mantiene la revisión obligatoria de bultos, la aplicación del reglamento de conducta y programas de prevención enfocados en convivencia, arte, deporte y educación para la paz en más de 3.600 centros educativos.
Por su parte, Enid Castro, directora de la Contraloría de Derechos Estudiantiles, explicó que existe una guía específica para el abordaje de amenazas y eventos críticos. Este protocolo contempla acciones antes, durante y después de una situación de riesgo, con el objetivo de evaluar la respuesta institucional y reforzar las medidas de seguridad.
Finalmente, el MEP hizo un llamado a las familias para asumir un rol activo en la formación de los estudiantes.
“La educación empieza en casa. Necesitamos que las familias revisen lo que sus hijos portan, hablen con ellos sobre valores y consecuencias, y pongan límites claros”, enfatizó el jerarca.
Las autoridades reiteraron su política de “tolerancia cero” ante la violencia y subrayaron que la seguridad en los centros educativos es una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones y los hogares.