MEP investiga más de 20 alertas por amenazas en centros educativos en lo que va de 2026

Ante la creciente preocupación por alertas de tiroteo y amenazas en centros educativos del país, el Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que estos casos están siendo investigados y atendidos bajo estrictos protocolos de seguridad.

Teletica.com consultó sobre si estas situaciones podrían responder a intentos de estudiantes por “perder clases” a costa de un tema serio, desde la institución señalaron que se trata de un tema subjetivo. No obstante, advirtieron que, de comprobarse una intención de este tipo, los responsables podrían enfrentar sanciones conforme al reglamento vigente.

Según datos de la Contraloría de Derechos Estudiantiles, actualmente se reportan entre 23 y 25 situaciones relacionadas con amenazas o alertas en lo que va de 2026. Estas cifras aún están en proceso de verificación, mientras las autoridades continúan el levantamiento de información. De momento, el MEP no detalló el número total de casos registrados durante el 2025.

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, afirmó que todas las alertas recientes han sido abordadas de forma inmediata y en coordinación con distintas instituciones.