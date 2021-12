MEP investiga a seis editores por contenido sexual publicado en revista 'Conexiones'

El Ministerio de Educación Pública (MEP) investiga a seis editores de la revista Conexiones por la polémica publicación con contenido sexual inapropiado.

La información fue confirmada por Steven González, ministro de Educación, y la viceministra Académica, María Alexandra Ulate, durante su comparecencia ante la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, este martes.

Según explicaron los jerarcas, estas personas se encargaban de recibir y verificar las publicaciones. Se trata de profesionales en Bibliotecología, investigadores educativos y profesores de Artes Plásticas, quienes laboran para la Dirección de Recursos Tecnológicos de Educación.



"Esmeralda Zúñiga Vargas, Jeffry Cambronero Durán, Pilar Sánchez Madrigal, Roberto Brenes López, Vanessa Campos Jiménez y Marina Molina Rojas (...) El escritor del artículo envía y la Comisión Editorial le da la aceptación del artículo dentro de esta revista", comunicó Ulate.

Tras darse a conocer el contenido, la investigación se elevó a la Dirección de Gestión Disciplinaria, el pasado 23 de noviembre. A pesar de esto, aún no existen avances y los funcionarios se mantienen en el puesto. Además, de momento, tampoco se ha descartado sancionar a la persona que escribió el artículo, Carlos González, según se publicó.

La publicación salió a la luz el pasado 20 de noviembre,





"Me parece inapropiado y, lejos de minimizarlo, he tomado las medidas correctivas para que eso no vuelva a ocurrir", aseguró el ministro González.



Al final de la comparecencia, los diputados aprobaron una moción para llamar a audiencia a estas seis personas mencionadas por los jerarcas, al director del departamento al que pertenecen y al autor del artículo.

La edición en la que se centra la polémica lleva por nombre “Tipos de orientaciones sexuales en los personajes de la novela El Rey de La Habana de Pedro Juan Gutiérrez”, donde se relatan varios actos sexuales, uno de ellos entre una prostituta y un habitante de la calle y se usa lenguaje no científico para describir actos sexuales, coitales y orales con mucho detalle.



Los jerarcas confirmaron que el contenido tuvo poca visitación antes de que saliera a la luz y estuvo publicado del 30 de junio al 20 de noviembre de 2021. Tras la ola de críticas recibidas, el MEP decidió eliminar el polémico artículo. Además, aseguró que este no iba dirigido a estudiantes ni personas menores de edad.