MEP esperó a que cielorraso cayera encima de escolares para ordenar arreglo

Ramirez señaló que, el pasado 23 de febrero, se realizó una inspección al centro educativo, tras quejas de padres de familia por el mal estado de la escuela; sin embargo, las autoridades no dieron soluciones concretas hasta después del incidente.



Como parte de la visita ejecutada por el MEP, en el mes de marzo se transferirán más recursos con el fin de hacer otras mejoras estructurales al centro educativo.



Sobre el incidente, la escuela no precisó cuántos niños resultaron heridos, pero recalcaron que todos se encuentran bien de salud; no obstante, los menores fueron trasladados por sus padres para recibir atención médica.



Los escolares que no resultaron heridos recibieron clases con la profesora a cargo, quien también presenció el accidente, en otra clase del mismo centro educativo.