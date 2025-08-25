MEP en contra de prohibir uso de celulares en escuelas y colegios

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, se opone rotundamente al proyecto de ley que pretende prohibir el uso de celulares en escuelas y colegios.

El proyecto fue presentado por la diputada Cinthya Córdoba, para prohibir el uso de celulares en el aula e incluso en el receso (vea video adjunto de Telenoticias).

El jerarca asegura que el MEP está trabajando en un reglamento que será enviado al Consejo Superior de Educación, el cual propone regulaciones para el uso de celulares en escuelas y colegios, pero definitivamente no prohíbe su uso.

El reglamento que impulsa el MEP si permite el uso de celulares en el receso.

La diputada proponente justificó su proyecto con estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que señalan que los estudiantes sufren distracciones y ansiedad por causa de estos dispositivos.