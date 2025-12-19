MEP da a conocer vacaciones y otras fechas importantes del calendario escolar 2026
El próximo curso lectivo se dividirá en dos periodos.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) presentó, este viernes, el calendario escolar de 2026.
El plan incluye, entre sus fechas relevantes, las ya anunciadas semanas que se dedicarán, de manera exclusiva, a la capacitación del personal docente, técnico-docente, administrativo y de apoyo, periodo que comprenderá del 9 al 20 de febrero próximos.
Esas jornadas formativas se desarrollarán en todo el país para fortalecer las competencias docentes, técnicas y administrativas de 90 mil funcionarios.
Las clases arrancarán formalmente el lunes 23 de febrero, mientras que el disfrute de la Semana Santa será del 29 de marzo al 5 de abril.
Las vacaciones de medio año se extenderán del 6 al 17 de julio, mientras que el curso lectivo acabará, oficialmente, el 9 de diciembre.
Los actos de graduación se celebrarán los días 10 y 11 de diciembre.
El ministerio precisó que el curso lectivo se dividirá en dos periodos: el primero del 23 de febrero al 3 de julio y el segundo del 20 de julio al 9 de diciembre.
Puede acceder al calendario aquí.