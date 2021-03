MEP aún no revela número de contagios COVID-19 por ser “dato sensible”

El Ministerio de Educación Pública (MEP) todavía está valorando si revela o no la cantidad de casos positivos y sospechosos de COVID-19 en el sistema educativo por ser "datos sensibles".

Actualmente, la cartera solo brinda el dato semanal de centros educativos que activan el protocolo por sospechas, pero se desconoce si esos casos resultan ser positivos o se descartan.

Según Giselle Cruz, ministra de Educación, el tema está en análisis con el Ministerio de Salud, ya que se trata de personas menores de edad.

La jerarca insiste en ese argumento, a pesar de que no se le solicita información personal de los estudiantes, sino la cifra total de contagios.

"El tema aquí es que tenemos población sensible menor de edad, que son los estudiantes. Nosotros sabemos cuáles centros educativos activan los protocolos, pero cuáles estudiantes, cuántos contagios y en cuál centro educativo es un tema que hemos tenido que analizar profundamente por ser menores de edad”, dijo Cruz en una entrevista con Teletica.com.

El sindicato le exige al MEP no realizar las pruebas nacionales durante el curso lectivo 2021.

La jerarca indicó que los datos de la activación de protocolos llega al Área Rectora de Salud y ellos dan seguimiento al caso. Sin embargo, nunca se informa a las oficinas centrales si resultó positivo o negativo.

Alega, además, que los padres depositan la confianza en los centros educativos con la información de sus hijos. Sin embargo, datos personales no se revelarían, únicamente la cantidad, como lo hace el Ministerio de Justicia en el sistema penitenciario o Ministerio de Salud a nivel nacional.

“Cuáles centros educativos activan el protocolo eso sí lo sabemos, si eso se convierte en un caso sospechoso o positivo eso es lo que no hemos dado porque tenemos que esperar que Salud nos devuelva los datos al centro educativo y, a partir de ahí, hacer el recuento", aseguró la ministra Cruz.

“Sí es un dato sensible, aunque no reportemos la identidad de la persona estamos diciendo el centro educativo y la cantidad de casos. Lo que nosotros a veces no podemos reportar es si el caso es sospechoso, positivo, porque es un tema muy del Ministerio de Salud", añadió.