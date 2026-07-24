MEP amplía suspensión de clases en 110 centros educativos de la Región Sulá por lluvias

El Ministerio de Educación Pública (MEP) amplió la suspensión de lecciones en varias regiones del país debido a las fuertes lluvias, inundaciones, desbordamientos de ríos y afectaciones en las vías de acceso.

Como medida preventiva, la institución ordenó la suspensión de clases en los 110 centros educativos de la Dirección Regional de Educación Sulá, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La medida abarca los seis circuitos educativos que conforman esta dirección regional y se suma a las suspensiones anunciadas previamente en otras zonas afectadas por las condiciones meteorológicas.

Con esta nueva disposición, la cantidad de centros educativos sin lecciones asciende a 267 en todo el país.

Previamente, el MEP había suspendido las clases en 157 centros educativos de las direcciones regionales de Sarapiquí, Guápiles y Siquirres.

De ese total, 138 corresponden a Sarapiquí, mientras que otros 14 centros educativos pertenecen a la Dirección Regional de Guápiles. Además, la medida alcanza cinco centros educativos de la Dirección Regional de Limón, específicamente en el cantón de Siquirres.