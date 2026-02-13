Mensajes que sanan: valla móvil lleva palabras de aliento a jóvenes con cáncer

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, la Asociación Proyecto Daniel puso en circulación, este viernes, una valla móvil participativa que recorre distintos puntos de San José con un objetivo claro: reunir mensajes de aliento dirigidos a adolescentes y jóvenes que enfrentan un diagnóstico oncológico.

La iniciativa pretende convertir las palabras de la ciudadanía en una red visible de respaldo emocional para quienes atraviesan tratamientos en una etapa determinante de sus vidas.

La valla visitará medios de comunicación y espacios públicos, donde periodistas, figuras públicas y personas en general podrán escribir palabras que luego serán compartidas en plataformas digitales, para que lleguen directamente a los jóvenes acompañados por la organización.

​“Queremos que cada adolescente que esté en tratamiento sepa que no está solo y que hay un país que lo respalda. A veces, una palabra puede convertirse en fuerza”, expresó Ligia Bobadilla, fundadora de Proyecto Daniel.

Desde la organización invitaron a la población a estar atenta al recorrido de la valla y a replicar los mensajes en redes sociales como una forma adicional de acompañamiento humano.

Proyecto Daniel es una asociación sin fines de lucro creada en mayo de 2010, cuyo propósito es brindar apoyo integral a jóvenes entre los 13 y 25 años con diagnóstico de cáncer, que reciben tratamiento en hospitales públicos del país, con excepción del Hospital Nacional de Niños. En 2019, la entidad fue declarada de interés público.

A lo largo de su trayectoria, más de 3.000 jóvenes y sus familias han recibido apoyo por parte de la organización, que promueve programas de acompañamiento emocional, concientización social y recaudación de fondos para asistencia económica.

Actualmente, Proyecto Daniel cuenta con espacios de atención en el Hospital San Juan de Dios, Hospital México y el Hospital Calderón Guardia.

