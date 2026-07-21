Menos concreto y más naturaleza: la propuesta para reducir inundaciones

Cada temporada lluviosa deja imágenes que se repiten una y otra vez en distintas comunidades del país: calles convertidas en ríos, viviendas inundadas y familias enfrentando los efectos de las fuertes precipitaciones.

Ante este panorama, expertos plantean el desarrollo de las llamadas “ciudades esponja”, un modelo de planificación que busca recuperar la capacidad natural de las ciudades para absorber el agua de lluvia (ver video adjunto en la portada).

El concepto surge como respuesta al crecimiento urbano acelerado y al aumento de superficies cubiertas por concreto y asfalto, materiales que impiden que el agua se infiltre en el suelo.

Según los especialistas, cuando ocurren lluvias intensas, gran parte del agua escurre rápidamente hacia alcantarillas, ríos y sistemas pluviales que, en muchos casos, ya operan al límite de su capacidad.

​La propuesta de las ciudades esponja consiste en incorporar más infraestructura verde dentro de los espacios urbanos, permitiendo que una mayor cantidad de agua sea absorbida antes de llegar a las calles.

Entre las soluciones que contempla este modelo destacan los parques urbanos, biojardineras, zanjas para árboles, cunetas verdes, jardines de lluvia y otras superficies permeables diseñadas para captar, almacenar y filtrar el agua de manera natural.

De esta forma, se busca disminuir la cantidad de escorrentía que termina en los ríos y reducir el riesgo de inundaciones durante eventos climáticos extremos.

Con el objetivo de promover este tipo de soluciones, el 23 y 24 de julio se realizará el Primer Congreso de Infraestructura Verde, organizado en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), donde especialistas analizarán estrategias para hacer frente a los retos que plantean el cambio climático y el crecimiento urbano.